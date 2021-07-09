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Байден заявил, что США больше нечего делать в Афганистане

Когда Афганистан покинут последние американские военные, завершится самая длительная в истории США война. Об этом заявил президент Джо Байден, его цитирует Bloomberg.

По его словам, США достигли своих целей, ликвидировав террористов, миссия в Афганистане завершена. «Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат», — указал Байден.

Он добавил, что Талибан (движение признано террористическим и запрещено в России) необязательно возьмет Афганистан под контроль, так как у государства больше военных сил, чем у террористов.

Вашингтон закончит вывод войск из Афганистана 31 августа. Военные США находились в Афганистане с 2001 года.

9 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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