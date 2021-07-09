Меган Фокс снялась в крутом фотосете

Меган Фокс продолжает доказывать, что не зря уже более 10-ти лет считается одной из самых сексуальных женщин мира.

Так, звезда «Трансформеров» снялась в невероятной фотосессии для журнала InStyle, где предстала в разных образах — от нежной дивы, до сексуальной бунтарки.

В интервью изданию она рассказала, как за последнее время изменилась ее жизнь. По словам 35-летней знаменитости, после развода с Брайаном Остином Грином все постоянно интересуются ее детьми, не забывая напомнить, что она мать, а значит должна все время быть рядом с ними.

Меган возмущает такая реакция публики, ведь у детей есть еще и отец, который также должен проводить с ними время.

Никто не ожидает, что отец все время будет с детьми, но я не должна оставаться незамеченной и все время сидеть дома с ними. У них есть папа. Иногда мне надо уехать, и я не беру их с собой, потому что не хочу, чтобы их фотографировали. Весь этот год я была очень удивлена тем, насколько архаичны мировоззрения некоторых людей. – поделилась актриса.