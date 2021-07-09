 

 
«  
  »

Меган Фокс снялась в крутом фотосете

Меган Фокс снялась в крутом фотосете

Меган Фокс продолжает доказывать, что не зря уже более 10-ти лет считается одной из самых сексуальных женщин мира.

Так, звезда «Трансформеров» снялась в невероятной фотосессии для журнала InStyle, где предстала в разных образах — от нежной дивы, до сексуальной бунтарки.

В интервью изданию она рассказала, как за последнее время изменилась ее жизнь. По словам 35-летней знаменитости, после развода с Брайаном Остином Грином все постоянно интересуются ее детьми, не забывая напомнить, что она мать, а значит должна все время быть рядом с ними.

Меган возмущает такая реакция публики, ведь у детей есть еще и отец, который также должен проводить с ними время.

Никто не ожидает, что отец все время будет с детьми, но я не должна оставаться незамеченной и все время сидеть дома с ними. У них есть папа. Иногда мне надо уехать, и я не беру их с собой, потому что не хочу, чтобы их фотографировали. Весь этот год я была очень удивлена тем, насколько архаичны мировоззрения некоторых людей. – поделилась актриса.

9 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  