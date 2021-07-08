Внучка Руперта Мердока и праправнучка Зигмунда Фрейда выходит замуж за рэпера

21-летняя внучка известного предпринимателя и миллиардера Руперта Мердока, состояние которого оценивается в 21,5 миллиарда долларов, выходит замуж. Избранник внучки медиамагната — 35-летний рэпер Люк Стори.

Пара познакомилась три года назад в лондонском клубе, где Люк работал диджеем, а Шарлотта была администратором. Предложение ей Люк сделал несколько дней назад на греческом острове Санторини, когда они отмечали годовщину своих отношений. В инстаграме она уже похвасталась и снимком помолвочного кольца.

Шарлотта — представительница двух знаменитых семей. В то время как ее мать Элизабет является дочерью Руперта Мердока, отец Шарлотты Мэтью Фрейд — правнук Зигмунда Фрейда и племянник художника Люсьена Фрейда. Кроме того, первая жена ее отца Шарлотта Хаттон замужем за братом принцессы Дианы графом Спенсером.

Происхождение жениха Шарлотты, может быть, и не такое знатное, но тоже весьма почтенное: его мать — британская художница и модельер Хелен Стори, а дед — лауреат Букеровской премии, известный английский драматург и писатель Дэвид Стори.

Шарлотта, как и ее бойфренд, увлекается музыкой и совсем не похожа на светскую львицу. Несмотря на свое происхождение, пара живет жизнью простых людей.

Надо сказать, что свадебное платье не так давно вновь надела и мама Шарлотты Элизабет Мердок. Четыре года назад она вышла замуж за художника Кейта Тайсона.

Впрочем, и сам медиамагнат относительно недавно опять примерил на себя статус молодожена — в 2016 году в возрасте 84 лет он женился на модели Джерри Холл, которой на тот момент было 59 лет. Брак для него стал четвертым. В этом году Руперт Мердок отметил 90-летний юбилей.