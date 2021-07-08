Virgin Galactic объявила примерную дату первого космического полета с полным экипажем

Миссия Unity 22 станет двадцать вторым летным испытанием для VSS Unity и четвертым пилотируемым космическим полетом компании. Очередной космический полет Virgin Galactic станет первым полноценным космическим путешествием, в котором помимо двух профессиональных астронавтов примут участие четыре астронавта-туриста. В первом полном экипаже Virgin Galactic в качестве пассажира полетит основатель компании сэр Ричард Брэнсон.

Индустрия космического туризма в ближайшее время перейдет на качественно новый уровень. Компания Virgin Galactic опубликовала официальное сообщение об открытии 11 июля стартового окна для экспедиции Unity 22 с полной командой на борту. Точное время старта зависит от технических проверок и погодных условий.

Управлять кораблем VSS Unity будут профессиональные пилоты Дейв Маккей и Майкл Масуччи. Воздушный старт будет осуществлен с самолета носителя VMS Eve, управлять которым будут пилоты Си Джей Стурков и Келли Латимер.



Вместе с Брэнсоном в качестве туристов в миссии Unity 22 примут участие Бет Мозес, главный инструктор по астронавтам в Virgin Galactic, Колин Беннет, ведущий инженер по эксплуатации компании, и Сириша Бандла, вице-президент по связям с правительством и научно-исследовательским операциям Virgin Galactic.

Примечательно, что миссия Unity 22 объявлена как испытательная, а на пассажиров возложена функция оценки условий путешествия с точки зрения коммерческого клиента. Будут исследованы условия пребывания в салоне, эргономичность сидений, влияние на путешествие невесомости и эффективность системы наблюдения за Землей. Также будет проверено, насколько результативна система скоростного обучения путешественников и их подготовка к полету в космос.

Полет Unity 22 будет транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте Virgin Galactic, а также на страницах компании в социальных сетях Twitter, YouTube и Facebook.