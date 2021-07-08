В районе Мертвого моря обнаружили минерал, известный ранее только в метеоритах

Общий вид найденной породы Фото: eurekalert.org

Открытие было сделано в окрестностях Мертвого моря, в историческом регионе Южный Левант на Ближнем Востоке. Работа опубликована в журнале American Mineralogist. Речь идет о минерале под названием аллабогданит, который обнаружили еще в начале 2000-х в железном метеорите Онелло, среди россыпи золота на реке Большой Долугчан в Восточной Якутии. По химическому составу минерал относится к фосфидам — соединениям, содержащим фосфор, — а назван в честь кристаллографа Аллы Богдановой. Впоследствии аллабогданит обнаружили и в некоторых других метеоритах. Считалось, что на Земле его нет. Известно, что он образовывается из другого минерала — баррингерита — и сохраняется в результате «закалки», то есть резкого сброса температуры и давления.

Однако ученые из Санкт-Петербургского государственного университета провели эксперименты при высоких давлении и температуре на синхротронном источнике света DESY в Германии и выяснили, что такой минерал способен формироваться при давлениях, превышающих 25 гигапаскалей. Подобное давление на Земле может образовываться при столкновении с крупными метеоритами или на глубине более 500 километров в мантии.

Тем не менее аллабогданит нашли в поверхностных породах формации Хатрурим в пустыне Негев в Израиле. Открытие, по словам исследователей, дает больше вопросов, чем ответов, поскольку минерал выявили в поверхностном слое. Кроме того, до сих пор в Южном Леванте не было обнаружено никаких свидетельств столкновения крупных метеоритов или горных пород, которые образовались в мантии Земли. Однако такие следы могли быть стерты с поверхности в результате геологической эрозии.