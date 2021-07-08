В Нью-Йорке прошел парад в честь борцов с пандемией

Первый парад в Нью-Йорке с начала пандемии прошел по знаменитому «Каньону героев» в нижнем Манхэттене. Жители города ликованием встречали своих новых героев, работников экстренных служб, тех кто первыми оказался на передней линии фронта борьбы с эпидемией. Медики, полицейские, пожарные, все кто продолжал работать в обычном режиме с началом пандемии. 14 передвижных платформ, 13 оркестров и более двух с половиной тысяч участников шествия.

Жители мегаполиса, впрочем, чествовали не только тех кто отвечал за здоровье и безопасность горожан, но и тех кто обеспечивал их всем необходимым, не смотря на опасность заражения вирусом. Развозчиков еды, работников продуктовых магазинов и аптек и сотрудников различных городских служб и сервисов. В общей сложности представители более чем 250. Эвон Малон, сотрудница компании Con Edison, обеспечивающей город электроэнергией, вспоминает как старалась не позволять ситуации отражаться на ее работе и жизни.

«Я продолжала жить привычной жизнью настолько, насколько могла себе это позволить во время пандемии. При этом, разумеется, соблюдая необходимые меры предосторожности. И я рада, конечно, что смогла выжить».

Ее сослуживец Хайрон Торано, добавляет, что сначала не представлял себе как именно работать в условиях пандемии, но свой рабочий пост не оставлял.

«Один из моих коллег заразился COVID. Слава Богу, он выздоровел, это был не очень тяжелый случай. Мне посчастливилось не заразиться. Но в целом пребывать в состоянии неопределённости, когда ты не знаешь, что происходит и что на самом деле представляет из себя ковид, особенно в начале пандемии, было страшно и заставляло нервничать».

Традиция проводить парады на Бродвее в честь особых случаев зародилась 125 лет назад. Поводом стало официальное открытие статуи Свободы в 1886 году. Работники офисов выбрасывали из окон телетайпные ленты, создавая эффект современного конфетти. Отсюда и официальное название парада Ticker Tape Parade, что можно перевести как парад с лентами телетайпных машин. Сегодня вместо них используют обычные бумажные разноцветные ленты и конфетти, но название не изменилось.

Парад обычно устраивается в честь национальных героев, таких как астронавты или ветераны войн. На это раз кумирами американцев стали их защитники в борьбе с пандемией. Многие зрители парада говорили, что пришли лично выразить свою благодарность.

Эрик на парад пришел с детьми: «Мы решили, что очень важно выразить свою признательность всем тем, кто проделал такую замечательную работу, многим пожертвовал для города. И мы считали делом чести — сказать им спасибо».

Сью, туристка из Сиэтла, очень рада что ее приезд совпал с шествием по «Каньону героев»: «Мы здесь, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, которые помогли нам всем пройти через этот год. Мы к тому же никогда не были на таком параде, поэтому для нас ты ещё дополнительный бонус».

Отец Эмили работник экстренных служб и она не могла пропустить парад: «Я сегодня здесь, потому что мой отец — работник экстренных служб, и я также хотела выразить благодарность и признательность всем людям, которые рисковали своей жизнью и прилагали усилия, чтобы помочь нью-йоркцам».

В 2019 году здесь же, в нижнем Манхэттене, горожане приветствовали Американскую женскую команду по футболу (соккеру), выигравшую чемпионат мира. В этом году нью-йоркцы символически чествовали тысячи человек — участников парада. Несмотря на 35 градусную жару, зрители не расходились почти в течение двух часов и встречали колонны участников шествия в нижнем Манхэттене аплодисментами.