В Китае запретили большие небоскребы

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР запретил строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, ограничивается возведение башен высотой более 250 метров, пишет Bloomberg. Власти опасаются за качество объектов из-за слабого надзора за работами.
«Меры приняты для безопасности. Слишком высокие здания недостаточно эффективны и часто строятся по прихоти мэров городов», — заявил агентству доцент Гонконгского университета Цяо Шитун.
Также в комиссии решили, что здания свыше 100 метров отныне должны строго соответствовать масштабу города и пожарной безопасности.
Всего в мире лишь десять зданий выше 500 метров, пять из которых находятся в Китае, включая высочайшую в стране 632-метровую Шанхайскую башню.
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