Бывшая модель Victoria’s Secret раскрыла «ужасные» советы коллег для похудения Самые красивые поцелуи в истории кино — что посмотреть » В Китае запретили большие небоскребы Государственный комитет по делам развития и реформ КНР запретил строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, ограничивается возведение башен высотой более 250 метров, пишет Bloomberg. Власти опасаются за качество объектов из-за слабого надзора за работами. «Меры приняты для безопасности. Слишком высокие здания недостаточно эффективны и часто строятся по прихоти мэров городов», — заявил агентству доцент Гонконгского университета Цяо Шитун. Также в комиссии решили, что здания свыше 100 метров отныне должны строго соответствовать масштабу города и пожарной безопасности. Всего в мире лишь десять зданий выше 500 метров, пять из которых находятся в Китае, включая высочайшую в стране 632-метровую Шанхайскую башню.