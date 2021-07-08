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В Китае запретили большие небоскребы

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР запретил строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, ограничивается возведение башен высотой более 250 метров, пишет Bloomberg. Власти опасаются за качество объектов из-за слабого надзора за работами.

«Меры приняты для безопасности. Слишком высокие здания недостаточно эффективны и часто строятся по прихоти мэров городов», — заявил агентству доцент Гонконгского университета Цяо Шитун.

Также в комиссии решили, что здания свыше 100 метров отныне должны строго соответствовать масштабу города и пожарной безопасности.

Всего в мире лишь десять зданий выше 500 метров, пять из которых находятся в Китае, включая высочайшую в стране 632-метровую Шанхайскую башню.

8 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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