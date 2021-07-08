В Израиле разработали препарат от поражения легких при COVID-19



( Фото: Элад Гершгорен )

Группа ученых из компании Bonus BioGroup в Хайфе разработала в сжатые сроки лекарство, эффективное против поражения легких при коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду, 7 июля, сайт местных новостей mynet.

После успешных лабораторных испытаний на животных было получено разрешение на клинические испытания. Тестирование препарата на людях началось в январе в больнице «Рамбам». Препарат вводили тяжелобольным накануне введения в искусственную кому и подключения к аппаратам ИВЛ. Обычно у этих больных очень низкая сатурация, высокие показатели маркеров воспаления, и они нуждаются в респираторной поддержке. Обычные методы лечения уже не помогают им».

62-летний Фрэнсис Клауди был одним из тех, кому ввели экспериментальное лекарство. «Рентгенография показала, — вспоминает он, — что 20% легких было поражено пневмонией. Мне стали давать кислород, и мое состояние постоянно ухудшалось. Когда мне предложили экспериментальный препарат, я колебался. Но через 4 дня после его введения я ощутил улучшение. А через 10 дней я выписался — это просто чудо. После выписки я сделал пожертвование в пользу больницы, где спасли мне жизнь».

По словам Фрэнсиса Клауди, 2 человека, лечившихся в больнице одновременно с ним и отказавшихся участвовать в эксперименте, умерли.

В эксперименте участвовали 10 больных. «Лекарство вводилось в 3 приема, и мы были приятно удивлены, что люди выздоравливали и выписывались через день после завершения лечения препаратом. Это было похоже на чудо, результаты были прекрасными и вызвали восхищение также у врачей, — говорит д-р Бен Давид. У 9 больных улучшились физиологические показатели, и они выписались, будучи здоровыми, один больной умер.

В начале июля было получено разрешение на второй этап тестирования, в котором примут участие 50 больных.