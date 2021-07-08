В Евросоюзе предрекли усиление изоляции Беларуси

В Евросоюзе прокомментировали решение властей Белоруссии о сокращении сотрудников посольства Литвы в республике. Европейская служба внешних действий предрекла усиление изоляции Минска из-за политики президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Во внешнеполитической службе подчеркнули, что белорусский лидер продолжает закрывать для страны дипломатические каналы связи. «Также, сокращая консульский персонал дипломатических представительств государств-членов ЕС, режим ограничивает возможности белорусов для поездок в ЕС», — отметили в объединении.
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