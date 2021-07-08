Британцы удвоят число зенитных ракет на эсминцах Качественная бескаркасная мебель от производителя Tia-sport » В Евросоюзе предрекли усиление изоляции Беларуси В Евросоюзе прокомментировали решение властей Белоруссии о сокращении сотрудников посольства Литвы в республике. Европейская служба внешних действий предрекла усиление изоляции Минска из-за политики президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС. Во внешнеполитической службе подчеркнули, что белорусский лидер продолжает закрывать для страны дипломатические каналы связи. «Также, сокращая консульский персонал дипломатических представительств государств-членов ЕС, режим ограничивает возможности белорусов для поездок в ЕС», — отметили в объединении.