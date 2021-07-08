Умер режиссёр и сценарист Роберт Дауни-старший

Прошлой ночью папа мирно ушёл из жизни во сне — он долгие годы выносил разрушительное действие болезни Паркинсона. Он был поистине свободомыслящим кинематографистом и до самого конца оставался удивительным оптимистом…

По подсчётам моей мачехи, они прожили в счастливом браке чуть больше двух тысяч лет.