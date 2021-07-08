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Умер режиссёр и сценарист Роберт Дауни-старший

Постановщику «Патни Своуп» и отцу звезды «Железного человека» было 85 лет.

О смерти Дауни-старшего первым сообщило издание New York Daily News — информацию подтвердила его супруга Розмари Роджерс. Кинематографист больше пяти лет боролся с болезнью Паркинсона и ушёл из жизни во сне.

Позже о кончине отца высказался Роберт Дауни-младший в своём инстаграме.

Прошлой ночью папа мирно ушёл из жизни во сне — он долгие годы выносил разрушительное действие болезни Паркинсона. Он был поистине свободомыслящим кинематографистом и до самого конца оставался удивительным оптимистом…

По подсчётам моей мачехи, они прожили в счастливом браке чуть больше двух тысяч лет.

Роберт Дауни-младший
актёр

Дауни-старший получил известность как постановщик независимых фильмов и впервые добился признания после выхода сатирической картины «Патни Своуп» в 1969-м, которая обрела в США культовый статус. Кроме того, он поставил несколько эпизодов сериала «Сумеречная зона», а в его фильме «Загон» 1970 года сыграл свою дебютную роль его сын.

Роберт Дауни-младший с отцом

Дауни также играл в кино, но появлялся в основном в небольших ролях. Среди его актёрских работ — «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Ночи в стиле буги» и «Магнолия».

8 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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