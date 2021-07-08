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Ученые нашли резервуар коронавируса в организме человека

Бразильские ученые пришли к выводу, что резервуаром распространения коронавирусной инфекции в организме человека являются слюнные железы. Об этом говорится в научной статье, которая опубликована в издании The Journal of Pathology.

Исследователи проанализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у взрослых пациентов, умерших от COVID-19. В результате они пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат резервуарами для инфекции. Ученые наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках.

По словам одного из авторов исследования Бруно Фернандес Матука, настоящее открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью. Ранее считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров.

В июне ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе определили, что SARS-CoV-2 способен находить альтернативные способы заражения клеток человека, даже если у тех отсутствует ангиотензин-превращающий фермент ACE2 — рецептор, служащий точкой входа вируса в клетку. В частности, стало известно, что из-за очередной мутации вирус способен инфицировать изначально невосприимчивые к нему клетки аденокарциномы человека H522.
Фармапедия

8 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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