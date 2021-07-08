Олимпиада в Токио пройдет без зрителей Китай пообещал Кремлю поддержку после покупки юаней » «У вас коррупция» — ЕС выдвинул Украине условие для получения финансовой помощи Украина до сентября может получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро, если выполнит комплекс согласованных политических мер. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает РБК-Украина. Для получения денег Украине следует продвигать важные реформы, приближающие ее к ЕС, в том числе касающиеся судебной системы, где реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии. Также украинским властям необходимо улучшить бизнес климат в стране и укрепить систему корпоративного управления в госпредприятиях, добавил Домбровскис.