«У вас коррупция» — ЕС выдвинул Украине условие для получения финансовой помощи

Украина до сентября может получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро, если выполнит комплекс согласованных политических мер. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает РБК-Украина.
Для получения денег Украине следует продвигать важные реформы, приближающие ее к ЕС, в том числе касающиеся судебной системы, где реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии. Также украинским властям необходимо улучшить бизнес климат в стране и укрепить систему корпоративного управления в госпредприятиях, добавил Домбровскис.
Leave a Reply