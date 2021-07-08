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Том Харди с головой погрузился в новый фильм о герое

Актеру доверили не только исполнение главной роли, но и внесение правок в сценарий.

43-летний британский актер Том Харди признался, что влюбился в роль героя комиксов Marvel — Венома. Первый фильм, в котором он сыграл этого персонажа, собрал 800 миллионов долларов, а второй метит на миллиард.

Создатели картины привлекали к работе над сценарием Тома. Актер консультировал сценаристов, вносил свои правки и делал все возможное, чтобы «Веном 2» стал настоящей бомбой.

«Он был на 100% погружен в производство фильма и увлечен своим героем. Со стороны могло показаться, что Том «женат» на Веноме, вот настолько много своего времени он отдал этому фильму», — рассказала сценаристка Келли Марсель в интервью для The Collider.

Она добавила, что часто созванивалась с Харди и они часами обсуждали детали сценария. Отметим, зрители смогут увидеть продолжение злоключений Венома уже 16 сентября этого года.

 

8 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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