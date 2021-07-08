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Tesla приблизилась к Марсу

Пока Илон Маск активно развивает проект по отправке экспедиции на Марс, его автомобиль, с манекеном на борту впервые приблизился к Красной планете на минимальное расстояние около 7,4 млн км.

Компания SpaceX запустила в космос манекен Starman сидящий за рулем Tesla Roadster Илона Маска в феврале 2018 года во время первого полета сверхмощной ракеты Falcon Heavy. Теперь компания официально объявила, что «дуэт достиг очередной вехи» в своем космическом путешествии.

«Звездный человек» на Tesla сблизился с Марсом на расстояние в пределах 0,05 астрономических единиц или на расстояние около 7,4 млн км. Одна астрономическая единица — это среднее расстояние от Земли до Солнца, составляющее около 150 миллионов километров.

По данным сайта whereisroadster.com, отслеживающего полет Starman и Roadster, «дуэт» совершают оборот вокруг Солнца каждые 557 земных дней. На сегодняшний день автомобиль и водитель преодолели в космосе почти 1,3 миллиарда миль (2,1 миллиарда км). Пройденное в космосе расстояние в 57 раз больше протяженности всех дорог проложенных на Земле.

8 июля, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США
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