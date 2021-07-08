Тарас Цымбалюк женился

Свадебное торжество не было многолюдным. Церемония прошла в семейном узком кругу, хотя пара никогда не скрывала своих чувств.

Украинский актер, который прославился после участия в шоу Танцы со звездами и получил «титул» секс-символа,Тарас Цимбалюк, женился на девушке, с которой встречался три года.

Избранницу Тараса зовут Тина. Пара никогда не скрывала своих чувств и часто публиковала в соцсетях милые фотографии.

Известно, что Тине 31 год. Она работает визажистом. Свадебное торжество не было многолюдным. Церемония прошла в семейном узком кругу. Фото со свадьбы молодожены еще не опубликовали, но поделились в Instagram кадром с отдыха в горах, на котором предстали в одинаковых серых халатах с надписью «Мистер Цымбалюк и Миссис Цымбалюк».

«Вышла замуж за лучшего парня на свете. 03.07.2021 — ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием «семья»», — написала Тина.

Отметим, в 2018-2019 годах Тарас сыграл главную роль в киноленте Черный ворон, а потом появился в фильме Поймать Кайдаша. Однако прославился он в шоу Танцы со звездами.