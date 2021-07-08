США закликали Росію звільнити українського журналіста Єсипенка

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило рішення окупантів в Криму щодо продовження терміну арешту журналіста “Радіо Свобода” Владислава Єсипенка.

Про це йдеться на сторінці в Twitter посольства.

“Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні “суду” в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка”, – йдеться в повідомленні посольства.

Раніше “Прямий” повідомляв, що суд в окупованому Сімферополі подовжив арешт журналіста-фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка ще на пів року.

Раніше окупанти в Криму додали ще одну статтю обвинувачення затриманому Владиславу Єсипенку, журналіста звинуватили в незаконному перевезенні зброї.

Раніше уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова закликала російську омбудсменку Тетяну Москалькову перевірити факти безпідставного затримання та застосування тортур до українського журналіста Владислава Єсипенка.