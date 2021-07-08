Софи Марсо засветила эротику на красной дорожке в Каннах

54-летняя французская актриса Софи Марсо произвела фурор эффектным появлением на красной дорожке в Каннах. Во вторник, 6 июля, во Франции впервые за полтора года стартовал знаменитый кинофестиваль.

Это мероприятие актеры и режиссеры использовали не только как возможность приобщиться к чему-то масштабному, но и как повод показать себя.

Так, многие актрисы эффектно дефилировали перед публикой, хвастаясь своими нарядами. Одной из самых впечатляющих и стала Софи Марсо — актриса появилась на красной дорожке в белоснежном платье без нижнего белья, засветив тем самым аккуратную грудь.

Сама Марсо, казалось, чувствовала себя максимально уверенно: актриса с удовольствием позировала фотографам и широко улыбалась. В Сети происходящее уже назвали «бесстыдным выходом».

«Удивительная фигура», «Очень смело и свежо», «Та еще кокетка», «Вау, вы просто огонь», «Красавица, я сражен», — писали поклонники.

Источник фото: Legion-media