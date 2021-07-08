Шпионы против Распутина: новый трейлер Kingsman уже в Сети

В Сети появился долгожданный трейлер нового фильма по вселенной Kingsman с датой выхода. Картина получила название «King’s man: Начало». Изначально она должна была выйти еще до пандемии, но показ перенесли.

Однако фанатам осталось ждать совсем недолго, премьера назначена на 22 декабря этого года. В главных ролях — Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.

Кроме этого, поклонники увидят Риса Иванса в образе Григория Распутина, а основное действие развернется во времена Первой мировой войны. Снимает фильм Мэттью Вон — автор двух предыдущих частей франшизы.

Источник фото: Legion-Media