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Шпионы против Распутина: новый трейлер Kingsman уже в Сети

 

Шпионы против Распутина: новый трейлер Kingsman уже в Сети

В Сети появился долгожданный трейлер нового фильма по вселенной Kingsman с датой выхода. Картина получила название «King’s man: Начало». Изначально она должна была выйти еще до пандемии, но показ перенесли.

Однако фанатам осталось ждать совсем недолго, премьера назначена на 22 декабря этого года. В главных ролях — Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.

Кроме этого, поклонники увидят Риса Иванса в образе Григория Распутина, а основное действие развернется во времена Первой мировой войны. Снимает фильм Мэттью Вон — автор двух предыдущих частей франшизы.

Источник фото: Legion-Media

8 июля, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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