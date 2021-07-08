Россия может ввести свои войска в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает очевидным развитие событий в случае нападения террористов из Афганистана на соседний с РФ Таджикистан.

Выступая в Дальневосточном федеральном университете, он указал, что этот вопрос будет «предметом рассмотрения в ОДКБ», пишет «Коммерсант».

«Мы с Таджикистаном союзники. И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ <…>. Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить свои войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден», — сказал министр.

С конца июня в Афганистане нарастает нестабильность на фоне внезапного вывода американских войск, которые, по мнению Лаврова, признали свое поражение в этой стране. На территории идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах, развернули наступление на крупные города и захватили часть границы с Таджикистаном.

Уточняется, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов были вынуждены перейти на территорию Таджикистана.