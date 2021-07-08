Рене Зеллвегер засняли с телеведущим Антом Энстидом после новости об их романе

Подтверждение новости о романе 52-летней актрисы Рене Зеллвегер и 42-летнего ведущего Анта Энстида не заставило себя долго ждать — на днях пару вместе с годовалым сыном Энстида Хадсоном засняли в городе Лагуна-Бич, штат Калифорния. Ребенка возлюбленный актрисы нес на руках, в то время как она выгуливала двух собак.

Пара познакомилась в прошлом месяце на съемках шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride, посвященного путешествию знаменитостей, и быстро поладила. Инсайдеры отмечают, что у Рене и Анта много общего: они не любят публичное внимание и им всегда есть о чем поговорить.

Он творческий парень с большим количеством интересов. Ей нравится писать и продюсировать, так что им есть о чем поговорить, когда они вместе.

Рене — творческая натура, ей часто нравятся парни, которые мыслят нестандартно. Она умна, внимательна и всегда стремится расширить горизонты и воспитать тех, кто ее окружает,

— рассказал инсайдер.

Хадсон — сын телеведущего от его второй супруги Кристины, с которой он расстался в прошлом году. Пара договорилась о совместной физической и юридической опеке над ребенком. Очевидно, что Зеллвегер к разрыву супругов отношения не имела — о разводе с женой Энстид объявил еще до знакомства с актрисой. Кстати, и Кристина после расставания с мужем быстро наладила личную жизнь — недавно ее заметили в компании нового бойфренда.

У Энстида также есть двое детей от первого брака. У Рене Зеллвегер детей нет.