Разработан ретро-футуристический электробайк с 500 км пробега на одной зарядке

Стартап Zaiser Motors (США) сообщил о разработке ретро-электробайка Zaiser, способного преодолевать на одной зарядке расстояние в 480 км и разгоняться на максимуме до 200 км/ч. На нем установлены монопривод 2WD и съемные батареи, которые можно заряжать от бытовой сети.



Zaiser имеет традиционный для электробайков дизайн: бак, фары, огромное декоративное заднее крыло, явно «позаимствованное» у автомобилей времен гангстерских разборок. Все дополняет набор «колючих плавников», которые неплохо бы смотрелись даже на ретро-бэтмобиле.

Система безопасности представлена лидарными датчиками, блоками тактильной обратной связи на руле, звуковой системой, напоминающей о приближении электробайка и другими технологиями, призванными предотвращать несчастные случаи на дороге.

Zaiser выглядит весьма внушительно, благодаря длинной колесной базе и широкому сиденью. Каждое колесо имеет свой электродвигатель, что позволяет байку резко брать с места, разгоняясь до сотни всего за 3,6 секунды. Ориентировочная цена Zaiser составит от 20000 до 25000 долларов. Поставки запланированы на 2023 год.