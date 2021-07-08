 

 
«  
  »

Разработан ретро-футуристический электробайк с 500 км пробега на одной зарядке

Стартап Zaiser Motors (США) сообщил о разработке ретро-электробайка Zaiser, способного преодолевать на одной зарядке расстояние в 480 км и разгоняться на максимуме до 200 км/ч. На нем установлены монопривод 2WD и съемные батареи, которые можно заряжать от бытовой сети.

Zaiser имеет традиционный для электробайков дизайн: бак, фары, огромное декоративное заднее крыло, явно «позаимствованное» у автомобилей времен гангстерских разборок. Все дополняет набор «колючих плавников», которые неплохо бы смотрелись даже на ретро-бэтмобиле.

Система безопасности представлена лидарными датчиками, блоками тактильной обратной связи на руле, звуковой системой, напоминающей о приближении электробайка и другими технологиями, призванными предотвращать несчастные случаи на дороге.

Zaiser выглядит весьма внушительно, благодаря длинной колесной базе и широкому сиденью. Каждое колесо имеет свой электродвигатель, что позволяет байку резко брать с места, разгоняясь до сотни всего за 3,6 секунды. Ориентировочная цена Zaiser составит от 20000 до 25000 долларов. Поставки запланированы на 2023 год.

8 июля, 2021 | Category: Видео, Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  