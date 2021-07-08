«Потрясающее зрелище»: на «Отряд самоубийц 2» появились первые отзывы

«Отряд самоубийц 2» выходит на большие экраны 6 августа с рейтингом R. В актерский состав вошли такие звезды, как Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Джон Сина, Идрис Эльба, Юэль Киннаман и Виола Дэвис. В связи с этим у многих поклонников высокие ожидания от предстоящего кино, которые, скорее всего, будут оправданы.

В перерыве матча между Англией и Данией в полуфинале Евро-2020 был показан новый трейлер «Отряда самоубийц 2», который включал реакцию прессы. Первые отзывы на кинокомикс по вселенной DC оказались положительными.

Али Пламб из BBC Radio 1 назвал боевик «потрясающим зрелищем», а журналист из Digital Spy дал ему четыре звезды из пяти. Разумеется, эти рецензии выбирали в Warner Bros. специально для телевизионного проморолика, поэтому они могут не отражать общей картины, но пока все указывает на то, что фильм удался.

Режиссер Джеймс Ганн неоднократно заявлял, что «Отряд самоубийц» стал одним из его любимых фильмов среди собственных работ. И это при том, что за плечами Ганна сотрудничество с Marvel и выпуск таких супергеройских картин, как «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2».

Источник фото: Legion-Media