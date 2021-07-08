Обыграв Данию, Англия впервые вышла в финал Чемпионата Европы по футболу

В полуфинальном поединке Чемпионата Европы по футболу, прошедшем в Лондоне, сборная Англии обыграла Данию.

Англичане сразу пошли вперед, датчане отбивались достаточно уверенно, не давая сопернику спокойно разыгрывать мяч, и даже пару контратак провели, дав понять, что будут искать счастья и у чужих ворот. Британцы, поняв, что сходу растерзать соперников не получится, стали действовать поосторожнее, но это не уберегло их от штрафного, который блистательно исполнил на 30-й минуте Миккель Дамсгор. Вот так Англия впервые пропустила в ходе этого турнира. Хозяева отыгрались до перерыва. Брошенный в прорыв Букайо Сака прострелил, и капитан викингов Симон Кьер забил в свои ворота. Впрочем, не сделай он этого, наверняка гол на свой счет записал бы Рахим Стерлинг.

Второй тайм команды начали на встречных курсах, однако явный шанс забить на 55-й минуте был у британцев. Последовала подача со штрафного, Харри Магуайер головой сильно пробил в угол, но Каспер Шмейхель каким-то чудом мяч вытащил. Датчане ответили, доведя атаку до удара, но Джордану Пикфорду справиться с ним было не сложно. Хозяева были понастойчивей, больше владели мячом, прижав в концовке гостей к воротам, однако до стопроцентных моментов дело не доходило. С трудом, но скандинавы дотерпели до дополнительного времени.

В начале первой 15-минутки Шмейхелю пришлось парировать опасный удар Харри Кейна. Вскоре он делает еще один сейв, но на 102-й минуте Стерлинг заработал не бесспорный пенальти, который Кейн реализовал лишь после добивания. Скандинавы не сдались и втором экстра-тайме постарались надавить, напрягая оборону и голкипера хозяев, заставляя их порой играть на отбой. Однако в концовке англичане вернули мяч под свой контроль и довели матч до победы — 2:1.

Финал, в котором Италия сыграет с Англией, пройдет 11 июля на Уэмбли. Матч за третье место на ЧЕ не проводится, оба неудачника полуфиналов, датчане и испанцы, получат бронзовые медали.