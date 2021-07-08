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Моника Белуччии показала эффектную талию

Моника Беллуччи подчеркнула талию корсетом на обложке глянца

По словам подписчиков, 56-летняя знаменитая актриса и модель доказала, что возраст ее только украшает. Беллуччи также снялась у бассейна в купальнике, сообщает segodnya.ua.

Знаменитая актриса и модель , доказывает, что красота не имеет возраста. В свои 56 лет она смело позирует перед камерой в откровенных нарядах, демонстрируя свою женственность и изящность.

Конечно, как пишут подписчики Моники в , на фото была использована ретушь, но не чрезмерно, как это часто бывает во многих глянцевых журналах и онлайн-изданиях.

Моника снялась для итальянского журнала F Magazine Italy, примерив черное платье с корсетом от Dolce & Gabbana и темный закрытый купальник.

Около бассейна Моника позировала в мини-платье черного цвета с поясом, подчеркивающем талию.

8 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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