Меган Фокс «благодарна» новой девушке экс-супруга

С тех пор как Брайан закрутил роман с 36-летней танцовщицей, отношения бывшей пары только улучшились.

47-летний актер, известность которому принесла роль Дэвида в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», похоже, счастлив в новых отношениях со звездой «Танцев со звездами» Шарни Берджесс. К слову, Брайан Остин Грин объявил о начале романа еще в январе, что стало огромной неожиданностью для поклонников.

Многие думали, что танцовщица станет очередной непродолжительной интрижкой, но их отношения становятся все серьезнее. Сегодня Брайан опубликовал в Instagram фотографию со своей девушкой, сделанную в тематическом парке «Царство животных Диснея». На кадре парочка страстно целуется на фоне прекрасной природы.

«Прошло так много времени с тех пор, как я был с кем-то, с кем я могу по-настоящему разделить свою жизнь», — подписал снимок актер.

Шарни поспешила написать ответные признания, а затем в комментариях неожиданно объявилась бывшая жена Брайана Меган Фокс. 35-летняя актриса отметила, что благодарна Шарни, правда, не уточнила, за что именно. Скорее всего, стабильные дружеские отношения бывшим супругам удалось установить не без участия новой девушки актера.

Семейная жизнь Меган и Брайана не была гладкой, с 2010 года пара несколько раз находилась на грани разрыва. Сейчас знаменитости все еще не завершили бракоразводный процесс, ведь дело усложняет необходимость делить опеку над тремя детьми.

Источник фото: Legion-Media