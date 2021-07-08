Марсианский вертолет Ingenuity совершил самый длительный полет над Марсом

Доставленный на Марс вместе с марсоходом Perseverance вертолет Ingenuity продолжает устанавливать рекорды для полетов во внеземной атмосфере. В ходе очередного, уже девятого испытательного полета Ingenuity совершил максимально длительный беспосадочный перелет.
На официальной странице подразделения NASA лаборатории реактивного движения в Twitter сообщается, что винтокрылый аппарат совершил самый сложный и длительный перелет, продолжавшийся 166,4 секунды при скорости 5 м/с. При этом была проведена фотосъемка, и ученые предоставили фотографию тени Ingenuity на поверхности Марса, отснятой камерой самого вертолета.
Примечательно, что несмотря на активную эксплуатацию Ingenuity, который должен был доказать принципиальную возможность полетов в атмосфере Марса, представители NASA пока не обнаружили признаков износа каких-либо деталей вертолета.
Представители NASA отметили, что новый рекорд продемонстрировал уникальные возможности летательного аппарата, которые можно использовать при исследовании труднодоступных районов Марса.
Leave a Reply