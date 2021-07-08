Марсианский вертолет Ingenuity совершил самый длительный полет над Марсом

Доставленный на Марс вместе с марсоходом Perseverance вертолет Ingenuity продолжает устанавливать рекорды для полетов во внеземной атмосфере. В ходе очередного, уже девятого испытательного полета Ingenuity совершил максимально длительный беспосадочный перелет.

На официальной странице подразделения NASA лаборатории реактивного движения в Twitter сообщается, что винтокрылый аппарат совершил самый сложный и длительный перелет, продолжавшийся 166,4 секунды при скорости 5 м/с. При этом была проведена фотосъемка, и ученые предоставили фотографию тени Ingenuity на поверхности Марса, отснятой камерой самого вертолета.