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Марсианский вертолет Ingenuity совершил самый длительный полет над Марсом

Доставленный на Марс вместе с марсоходом Perseverance вертолет Ingenuity продолжает устанавливать рекорды для полетов во внеземной атмосфере. В ходе очередного, уже девятого испытательного полета Ingenuity совершил максимально длительный беспосадочный перелет.

На официальной странице подразделения NASA лаборатории реактивного движения в Twitter сообщается, что винтокрылый аппарат совершил самый сложный и длительный перелет, продолжавшийся 166,4 секунды при скорости 5 м/с. При этом была проведена фотосъемка, и ученые предоставили фотографию тени Ingenuity на поверхности Марса, отснятой камерой самого вертолета.

Примечательно, что несмотря на активную эксплуатацию Ingenuity, который должен был доказать принципиальную возможность полетов в атмосфере Марса, представители NASA пока не обнаружили признаков износа каких-либо деталей вертолета.

Представители NASA отметили, что новый рекорд продемонстрировал уникальные возможности летательного аппарата, которые можно использовать при исследовании труднодоступных районов Марса.

8 июля, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости
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