Китай пообещал Кремлю поддержку после покупки юаней

Власти Китая приветствуют увеличение доли юаня в структуре средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы приветствуем значительное увеличение доли жэньминьби (официальное название китайской валюты — прим. ТАСС) в структуре средств российского Фонда национального благосостояния. Это демонстрирует уверенность России в экономическом росте Китая и перспективах китайско-российского сотрудничества», — сказал он.

«Мы продолжим углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией, твердо поддерживать друг друга в международных и региональных вопросах и защищать общие интересы двух стран», — указал дипломат.

5 июля Минфин РФ завершил операции для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщал, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ и снизит долю британского фунта, при этом в ФНБ вырастет доля евро и юаня, появится золото, а доля иены не изменится.