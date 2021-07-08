Казино Невады впервые с начала пандемии коронавируса заработали более $1 млрд

В марте 2021 г. казино Невады заработали более 1 млрд $. После пандемии и изоляции 2020 года — это самая внушительная прибыль, которую смогли заработать игорные заведения.

Точная сумма выручки за март этого года равна1.07 млрд $. В сравнении с февралем, доход вырос на 38.1%. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года — на 72.6%. В марте 2020 г. азартные клубы Лас-Вегаса заработали 618.1 млн $.

Прибыль казино напрямую зависит от количества посетителей. В 2020 г. некоторые заведения полностью закрыли свои двери, другие — работали со строгими ограничениями. Как сообщает источник, во время локдаунов их место заняли виртуальные казино. С ноября работа клубов стала постепенно восстанавливаться. Только с марта 2021 г. все игорные дома снова стали работать. Некоторые из них продолжают функционировать на 50%.

Азартные заведения с игровыми автоматами обеспечивают подавляющую часть денежного потока, пополняющего казну Невады. Спрос на слоты стремительно возрастает. За месяц объем интереса вырос на 45.5%. В денежном исчислении он равен 772.1 млн $.

Настольные и карточные азартные игры стали интересовать посетителей казино на 22,1% больше. Этот показатель равен 294,9 млн $. Самым популярным продуктом среди подобных развлечений стал блекджэк. Эта игра принесла 71.4 млн $ прибыли. На 2 месте оказалась баккара с доходностью в 68.2 млн $. На 3 месте — азартные развлечения для мобильных телефонов, благодаря которым удалось заработать 385.1 млн $.

Самую внушительную часть доходов обеспечил округ Кларк, в который входит Лас-Вегас. Он принес бюджету 893.2 млн $. По сравнению с февралем, показатель увеличился на 41.4%. Выручка одного Лас-Вегаса была оценена в 71 млн $. Объекты, находящиеся на территории Лас-Вегас-Стрипа, заработали 501.5 млн $.

С 01.05.2021 с казино будет снято большинство ограничений. Ожидается, что количество посетителей увеличится на 80%. Если количество заболевших коронавирусом не будет увеличиваться, с 01.06.2021 заведения заработают в полную силу.