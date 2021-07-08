Историки нашли живых потомков Леонардо да Винчи

Итальянские историки Алессандро Веццози и Аньезе Сабато исследовали семью да Винчи и сумели проследить 5 ветвей, начиная с предка Леонардо по имени Микеле, который родился в 1331 году, а также найти современных потомков гения Ренессанса.

Так, генеалогическое древо итальянского эрудита эпохи Возрождения Леонардо да Винчи было прослежено через 690 лет и 21 поколение, обнаружив 14 живых потомков мужского пола. Историки Алессандро Веццози и Аньезе Сабато потратили десять лет на изучение записей, чтобы собрать воедино мужскую линию семьи да Винчи.

История началась с Микеле (который родился в 1331 году) и охватила пять семейных ветвей, в том числе ту, которая привела к его пра-пра-правнуку Леонардо (который родился в 1452 году).

До 15-го поколения семьи исследователи собрали данные о более чем 225 разных лицах, представляющих генеалогическое древо да Винчи.

Среди 14 живых потомков — фермеры, офисные работники, обойщик, продавец фарфора и даже художник, которые говорят, что гордятся родством с великим человеком.

Ни один из ныне живущих потомков не живет в Винчи, тосканском городке, где родился Леонардо, но проживают в различных тосканских муниципалитетах — от Монтелупо-Фьорентино до Ластра-а-Синья и Версило.