Другий наймолодший випускник у світі: 11-річний бельгієць отримав диплом бакалавра з фізики

Бельгійський хлопчик Лоран Саймонс здобув ступінь бакалавра з фізики в Університеті Антверпена, 11-річний Лоран успішно закінчив трирічний курс за один рік та одночасно почав проходити магістратуру.

Молодий випускник, який отримав найвищу нагороду, тепер планує отримати ступінь магістра й розкрити таємниці людського безсмертя, про це повідомляє видання The Brussels Times.

Зазначається, що Лоран розпочав навчання в Технічному університеті Ейндговена ще у дев’ятирічному віці і міг би вже тоді отримати вищу освіту. Проте керівництво вишу відмовило хлопцю у вступі до досягнення ним десятирічного віку.

Батько 11-річного бакалавра тоді заявив, що університет критикував його через те, що він нібито хизується знаннями свого сина.

“Якщо дитина гарно грає у футбол, то ми всі думаємо, що увага ЗМІ до неї — це чудово. У мого сина інший талант. Чому він не повинен ним пишатися?”, – заявив батько Лорана.

Якби Лоран не залишив Технічний університет Ейндговена, то сьогодні став би наймолодшим випускником університету в історії. Проте на цей момент рекорд тримає американець Майкл Кірні, який у 1994 році у 10 років отримав диплом антрополога в Університеті Південної Алабами.

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