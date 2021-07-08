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Дом из знаменитого клипа Тейлор Свифт продадут на аукционе

В американском штате Нью-Йорк на аукцион выставили бывший особняк основателя сети магазинов Woolworth Фрэнка Вулворта. В здании проходили съемки клипа на песню Blank Space известной исполнительницы Тейлор Свифт, сообщает The New York Post.

Поместье в 16 акров под названием Winfield Hall находится в городе Глен-Коув. Его начальная стоимость достигает 7 миллионов долларов. Изначально объект хотели продать за 20 миллионов долларов, однако позже снизили цену. В 2014 году особняк стал местом для съемок некоторых сцен музыкального клипа Свифт. Вместе с певицей в работе над видео участвовал американский манекенщик Шон О’Прай. Видео набрало более 2,8 миллиарда просмотров на YouTube.

В распоряжении будущих владельцев окажется здание площадью 32 тысячи квадратных футов (около трех тысяч квадратных метров). Оно вмещает в общей сложности 56 комнат, помещения украшены богатым декором с мраморными и позолоченными элементами. Особенность интерьера — лестница из белого мрамора, которая обошлась в два миллиона долларов.

Изначально объект для Вулворта спроектировал архитектор Чарльз Гилберт в 1917 году. На момент постройки он считался самым большим домом в стране. С 1978 года поместье принадлежит архитектору Дениз Беттанкур (Denise Bettencourt), которая занимается сохранением и реставрацией особняков.

8 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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