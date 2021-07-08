Часть наемников, заподозренных в убийстве президента Гаити, взяли живыми

Гаитянским силовикам удалось схватить двух из предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза. Еще четверо отказались сдаться и были ликвидированы. Об этом сообщили глава Минсвязи и начальник Нацполиции Франк Экзантус и Леон Шарль.

Полицейские провели спецоперацию против «наемников», осуществивших покушение на 53-летнего Моиза, около 18:00 по местному времени (1:00 мск), пояснил Шарль, которого цитирует AFP.

Ранее посол Гаити в США Эдмон Бокшит заявил, что президента убила группа иностранных наемников. «Это было хорошо организованное нападение, это дело рук профессионалов. У нас есть видеозапись, мы считаем, что это были наемники», — сказал дипломат.

При этом власти соседней Доминиканы полагают, что в нападении на Моиза участвовал отряд из семи выходцев из Южной Америки: колумбийцы и венесуэльцы, которые якобы укрылись на доминиканской территории. По этой версии, убийц к главе государства подослали «очень могущественные люди в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями местных жителей».

Ночью 7 июля вооруженные неизвестные напали на частную резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и застрелили его. Первая леди страны 47-летняя Мартин Моиз получила ранения, сообщения о ее смерти не подтвердились. Женщину решено отправить на лечение в Доминикану.