Британцы удвоят число зенитных ракет на эсминцах

Королевский флот Великобритании вооружит эсминцы проекта Type 45 зенитно-ракетными комплексами Sea Ceptor. Как сообщает британское министерство обороны, благодаря этому число зенитных ракет на кораблях увеличится в два раза — у каждого эсминца их станет по 72.

У Великобритании всего шесть эсминцев, все они построены по проекту Type 45. Иногда эти корабли еще называют типом «Д», потому что все их имена начинаются на эту букву — «Дэринг», «Донтлесс», «Даймонд», «Дрэгон», «Дефендер» и «Данкан». При длине 152,4 метра и ширине 21,2 метра водоизмещение эсминцев — 7,5 тысячи тонн. Они могут развивать скорость до 29 узлов и проходить до 14816 километров. Корабли вооружены зенитными комплексами с ракетами Aster 30 и Aster 15. Дальность первых — более ста километров, а вторых — более 30 километров. Еще на эсминцах установлены пусковые установки крылатых ракет Tomahawk и артиллерийские установки калибра 20, 30 и 114 миллиметров.

Зенитный ракетный комплекс Sea Ceptor уже стоит на всех 13 фрегатах проекта Type 23 и будет установлена на строящиеся корабли класса Type 26 и Type 31. Это корабельная система противовоздушной обороны с ракетами длиной 3,2 метра, диаметром 166 миллиметров и массой 99 килограмм. Дальность ракеты — более 25 километров. Это меньше чем у Aster 30 и Aster 15, но защищаемая площадь у Sea Ceptor больше — 1,3 тысячи квадратных километров. Комплекс может перехватывать боевые самолеты и сверхзвуковые противокорабельные ракеты.

Министерство обороны Великобритании сообщило о решении вооружить эсминцы проекта Type 45 зенитно-ракетными комплексами Sea Ceptor 6 июля. Благодаря этому число зенитных ракет на кораблях увеличится в два раза. На каждом эсминце их будет по 72. Первый эсминец с Sea Ceptor ожидается в 2026 году, а к 2032 новое вооружение должны получить все шесть кораблей.