Американцы подверглись ракетным ударам в Ираке и Сирии

Американские дипломаты и военные в Ираке и Сирии подверглись трем ударам с применением ракет и беспилотников за последние 24 часа, сообщили представители США и Ирака.

В ходе атак по меньшей мере 14 ракет упали на территории иракской авиабазы, где размещаются американские войска, ранив двух американских военнослужащих.

Хотя пока никто не взял на себя ответственности за атаки, аналитики считают, что они являются частью кампании, проводимой поддерживаемыми Ираном ополченцами.

Иракские ополченческие группировки, связанные с Ираном, пообещали дать ответ на июньские удары США по иракско-сирийской границе, в результате которых погибли четыре их члена.

Два человека получили легкие ранения в результате ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, сообщил пресс-секретарь коалиции полковник армии США Уэйн Маротто. Ракеты упали на территории базы и по ее периметру.

Американские чиновники, выступавшие на условиях анонимности, сообщили, что двое раненых были американскими военнослужащими. Один из них получил сотрясение мозга, а другой – незначительные порезы, сообщил один из чиновников.

Две ракеты были выпущены по посольству США в «Зеленой зоне» Багдада в ночь на четверг, сообщили Reuters источники в иракских органах безопасности.

Противоракетная система посольства увела в сторону одну из ракет, сообщил один из источников – сотрудник службы безопасности, чей офис находится внутри «Зеленой зоны».

Вторая ракета упала недалеко от периметра зоны, сообщили сотрудники служб безопасности.

В Сирии поддерживаемые США Сирийские демократические силы заявили, что атака беспилотника по нефтяному месторождению Аль-Омар не нанесла ущерба. Месторождение находится в восточном районе страны, граничащем с Ираком, где 28 июня американские войска подверглись ракетному удару, но не пострадали.

Представители иракской армии заявили, что темпы недавних атак против баз, на которых размещены американские войска, были беспрецедентными.

Научный сотрудник Вашингтонского института Хамди Малик заявил, что атаки были частью скоординированной эскалации со стороны поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке.

«Мне кажется, Иран дал им зеленый свет на эскалацию, особенно с учетом того, что переговоры по ядерным вопросам идут не очень хорошо», – сказал Малик.

«Но в то же время они не хотят, чтобы эскалация заходила дальше определенной точки. Они стали более уязвимыми для американских воздушных ударов, чем раньше, и они не хотят слишком усложнять переговоры, которые Иран ведет с Западом», – добавил он.

Иран заявил, что он не поддерживал атаки по американским военным в Ираке и Сирии и осудил американские авиаудары по поддерживаемым Ираном группировкам.