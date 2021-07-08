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150 десантников ЦАХАЛа воссоздадут в Европе прыжок партизан Второй мировой

К 100-летию Ханы Сенеш. 150 десантников ЦАХАЛа воссоздадут в Европе прыжок партизан Второй мировой
Израильские десантники приземляются в Польше во время учений Swift Response под руководством США в Европе в июне 2018 г.

 

Около 150 бойцов ЦАХАЛа примут участие в недельной программе в Центральной Европе, посвященной 100-летию со дня рождения еврейской поэтессы-партизанки венгерского происхождения Ханы Сенеш.

Хана Сенеш, сионистка из еврейского ишува в Палестине, в числе еврейских парашютистов в 1944 году десантировалась на территорию Югославии, откуда пробралась в оккупированную Венгрию. Там она была схвачена нацистами и после допросов и пыток расстреляна как британская шпионка.

Командир парашютно-десантной бригады ЦАХАЛа полковник Юваль Газ рассказал журналистам, что цель образовательной программы, в рамках которой запланировано воссоздание группового прыжка с парашютом, совершенного Сенеш и десятками других еврейских парашютистов, состоит в том, чтобы «укрепить связь между участниками программы и бойцами Армии обороны Израиля».

Делегацию, названную «Крушение небес (по строчке из одного из стихотворений Сенеш) возглавят командир корпуса ЦАХАЛа генерал-майор Итай Виров, и бригадный генерал Офер Винтер, командир 98-й дивизии ЦАХАЛа, в состав которой входит бригада парашютистов, а также и ряд других старших офицеров-десантников, в том числе сам Юваль Газ.

Планируется, что делегация десантников прибудет 18 июля в Словению, где они совершат прыжок, после чего отправятся оттуда в Хорватию и Венгрию, и 22 июля вернутся в Израиль.

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По словам Газа, кроме израильтян, в прыжке примут участие венгерские, словенские, хорватские и британские десантники.

Делегация посетит Европу в рамках армейской программы «Свидетели в военной форме», которая знакомит солдат ЦАХАЛа с историей Холокоста во время поездок по мемориальным участкам на месте бывших нацистских концлагерей в Польше.

Как сообщил Газ, идея этой поездки возникла 16 месяцев назад, после прошлогоднего Дня памяти жертв Холокоста с целью рассказать израильским солдатам о роли еврейских партизан во время Второй мировой войны.

Делегацию будут сопровождать ряд израильских историков и исследователей, которые расскажу участникам программы о Хане Сенеш, еврейских партизанах и Второй мировой войне в целом.

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Один из них — Симха Гольдин, подполковник запаса и отец лейтенанта Адара Гольдина, погибшего во время военной операции в Газе в 2014 году, после чего его останки удерживаются террористической группировкой ХАМАС. Гольдин-старший — профессор еврейской истории в Тель-Авивском университете.

Национальная героиня Израиля Хана Сенеш иммигрировала в Палестину в 1939 году из Венгрии и вскоре вступила в ряды «Хаганы», предшественницы Армии обороны Израиля. Во время Второй мировой войны Хана Сенеш присоединилась к еврейскому контингенту британских вооруженных сил, была сброшена с парашютом на территорию Европы и погибла во время выполнения боевого задания. Позже ее останки были найдены, перевезены в Израиль и повторно захоронены на Национальном кладбище на горе Герцль. Дневник Ханы Сенеш и ее стихи до сих пор читают израильские школьники.

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В числе израильских участников делегации — нынешние и бывшие солдаты и офицеры десантной бригады, в том числе несколько детей и внуков переживших Холокост. Поездка финансируется программой «Свидетели в военной форме».

Отмечается, что десантирование будет проводиться на немного меньшей высоте, чем та, к которой привыкли израильские десантники, поэтому условия проведения операции потребуют от солдат действий вне зоны комфорта.

8 июля, 2021 | Category: Израиль, Новости
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