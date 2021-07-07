Выбираем раму для зеркала правильно: два фактора, которые нужно учитывать в первую очередь

Зеркало, которое обрамлено в элегантную рамку, оживляет скучный интерьер. Конструкция сразу приобретает завершенный вид, вам больше не нужно докупать декоративных элементов. Обрамления достаточно. Однако чтобы купить зеркало в раме правильно, необходимо учитывать некоторые важные критерии. Первостепенными являются два фактора: материал изготовления багета и стилистика интерьера. Если вы учтете два главных критерия, то гарантировано выберите подходящую для помещения зеркальную конструкцию.

Стилистика интерьера имеет принципиальное значение

Античные, колониальные стили, барокко и классика очень требовательны к обрамлению зеркала. Желательно выбирать багеты, изготовленные из натуральной древесины благородных пород. Не нужно никаких заменителей дерева или пластика. Так вы сразу акцентируете внимание на дешевизну, что существенно испортит респектабельный интерьер.

Для барокко и ампира стоит выбирать рамы, которые изготовлены из массивной древесины, дополнительно украшенной орнаментом. Такие зеркала стоят достаточно дорого. Но не забывайте, что вы выбираете продукцию в солидный интерьер. В нем априори не может быть дешевых элементов.

Если интерьер выполнен в современном стиле, можно остановить выбор на пластике. Такие багеты подойдут для самых разных направлений: лофт, поп-арт и даже хай-тек. Да, не удивляйтесь. Именно пластиковые рамки зеркала идеально впишутся в хай-тек, так как могут окрашиваться в подходящий стилю цвет. Допустим, в серый.

Для модерна и эко-стиля выбирайте зеркала с деревянными багетами. Но здесь есть нюанс. Древесина должна быть простой, не акцентирующей на себе внимание. Откажитесь от дорогих орнаментов и узоров. Если увидели обычное изделие, заключенное в недорогую деревянную рамку, выбирайте его. Потребители, которые не могут отказаться от узоров, могут остановить выбор на багете с волнистым орнаментом. Достаточно простое, но эффектное декорирование.

Выбираем материал правильно

Современные рамки зеркал изготавливаются в основном из трех материалов: пластик, древесина и металл. У каждого из вариантов есть особенности, плюсы и определенные недостатки. Чтобы выбрать материал верно, обязательно учитывайте все эти нюансы.

Дерево. Его главные преимущества: экологическая чистота, натуральность, широкие дизайнерские возможности. Вы можете заказать индивидуальный декор багета. Мастер нанесет на поверхность абсолютно любой узор. Но у древесины есть определенные недостатки: плохая устойчивость к влаге и «капризность» в плане сочетания со стилями интерьера. В первом случае проблема легко решается специальными средствами. Периодически ими нужно покрывать раму зеркала, чтобы она не растрескалась из-за влаги. А вот вторую проблему вы легко решите, изучив текст в первом подзаголовке.

Пластик. Такие багеты привлекают в первую очередь невысокой стоимостью. Зеркала доступны по цене всем желающим. Они легко впишутся в любую комнату в доме или квартире. Пластиковые рамки отлично противостоят высокой влажности. Поэтому их смело можно использовать в ванной комнате. Зеркала дополнительно можно оснащать подсветкой, сенсором и другими «фишками». Но у материала есть недостаток. Он не сможет выдержать массивное зеркало. Поэтому если покупаете габаритное изделие, лучше отдать предпочтение древесине или металлу. Такие багеты дороже, но вы платите за безопасность конструкции.

Металл. Его основные плюсы – надежность и долговечность. Можно беспроблемно установить массивное зеркало. Однако металл – специфичный материал. Он подойдет скорее для стилей ретро, для аристократических интерьеров. Из минусов отметим дороговизну качественного металла.

Чтобы правильно подобрать багет, воспользуйтесь консультационной помощью сотрудников магазина «МираДеко». Они расскажут, как грамотно выбирать раму в зависимости от материала и стилистики интерьера. Плюс их советы помогут сэкономить деньги не в ущерб качеству зеркала.