В США обвинили Россию в кибератаке против партии Трампа

В самой республиканской партии заявили, что взлому подвергся один из сторонних IT-провайдеров — компания Synnex, после чего доступ через его системы к базам были закрыт.При этом в партии подчеркнули, что утечки данных Национального комитета выявлено не было.
Посольство России в США назвало «вбросом» сообщения об атаке, появившиеся спустя три недели после саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, где кибербезопасность декларировалась как одна из ключевых тем.
«Нет никаких доказательств, что атака имело место», — говорится в заявлении посольства в Facebook.
«Хотим напомнить, что в ходе саммита президентов России и США тема кибербезопасности занимала одно из центральных мест», — добавили в дипмиссии.
США и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне, они продолжатся на следующей неделе, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, Байден «ясно дал понять» Путину, что если Россия не предпримет мер для прекращения кибератак, США оставляют за собой право на ответные действия.
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