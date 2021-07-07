В США обвинили Россию в кибератаке против партии Трампа

Национальный комитет Республиканской партии США подвергся кибератаке со стороны российских хакеров, связанных с правительством. Об этом Bloomberg сообщили два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, комитет, выполняющий функции высшего руководящего органа партии, был атакован на прошлой неделе группировкой, известной как ATP 29 или Cozy Bear, которая, как считают в Вашингтоне, связана со Службой внешней разведки РФ.Именно ее обвиняли во взломе серверов Демократической партии перед выборами 2016 года, а также в крупнейшей кибератаке на структуры американского правительства, которая была обнаружена в начале 2021 года и затронула Минфин, министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств.

В самой республиканской партии заявили, что взлому подвергся один из сторонних IT-провайдеров — компания Synnex, после чего доступ через его системы к базам были закрыт.При этом в партии подчеркнули, что утечки данных Национального комитета выявлено не было.

Посольство России в США назвало «вбросом» сообщения об атаке, появившиеся спустя три недели после саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, где кибербезопасность декларировалась как одна из ключевых тем.

«Нет никаких доказательств, что атака имело место», — говорится в заявлении посольства в Facebook.

«Хотим напомнить, что в ходе саммита президентов России и США тема кибербезопасности занимала одно из центральных мест», — добавили в дипмиссии.

США и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне, они продолжатся на следующей неделе, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден «ясно дал понять» Путину, что если Россия не предпримет мер для прекращения кибератак, США оставляют за собой право на ответные действия.