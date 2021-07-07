В приквеле «Ведьмака» сыграет звезда азиатского кино Мишель Йео

Стало известно, что малайзийская актриса Мишель Йео примет участие в съемках приквела «Ведьмака» от Netflix. Она исполнит роль эльфийки Сиан, которая пытается вернуть украденную реликвию своего народа.

Проект получил название The Witcher: Blood Origin. Предположительно, это отсылка к так называемой «старшей крови» — именно от нее в мире вселенной произошли все разумные живые существа. Первыми из них были эльфы.

События будут происходит за тысячу лет до сюжета истории про Геральта из Ривии. Создатели шоу обещают раскрыть фанатам настоящую тайну происхождения ведьмаков, сообщает официальный Twitter сериала.

Отметим, что ранее Мишель играла в фильмах «Мемуары гейши», «День курка», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и многих других. Кроме нее к актерскому составу присоединились Лоуренс О’Фуорейн и Джоди Тернер.

Источник фото: Legion-Media