Ученые узнали, где неандертальцы перезимовали Ледниковый период Фотографии с исследованных стоянок в Апулии Francesco Boshin et al. / Journal of Quaternary Science, 2021 Археологи из Италии и Франции исследовали палеолитические стоянки в регионе Апулия, подтвердив, что неандертальцы постоянно присутствовали в регионе с ранневюрмского оледенения до 45–39 тысяч лет назад. На протяжении нескольких сотен или тысяч лет кроманьонцы и неандертальцы сосуществовали на территории Южной Италии, однако доказательства взаимодействия между видами отсутствуют. Ученые предполагают, что современные люди смогли закрепиться в регионе благодаря более продвинутой стратегии охоты. Статья опубликована в Journal of Quaternary Science. На протяжении нескольких сотен тысяч лет неандертальцы населяли Европу, несмотря на совершенно разные климатические условия. Около 110 тысяч лет назад на континенте началось вюрмское оледенение, которое значительно повлияло на флору и фауну. Сохранение неандертальцев как вида обеспечило, по всей видимости, наличие нескольких рефугиумов — территорий, где они пережидали неблагоприятный период. В Европе к таким регионам относились Иберия, Апеннинский полуостров, Южные Балканы, Карпаты, Южная Франция. Около 45 тысяч лет назад в период, когда ледник отступил, в Европу стали проникать предки современных людей, которые за достаточно короткий период времени остались единственным видом Homo на континенте. Неандертальцы вымерли около 41–39 тысяч лет назад, что породило множество гипотез, относительно причин произошедшего, которые нужно рассматривать комплексно: сложные климатические условия, конкуренция с людьми современного типа за ресурсы, распространение болезней. Кроме того, последние исследования показывают, что неандертальцы жили относительно небольшими группами, в которых низкое генетическое разнообразие приводило к естественному вымиранию. Распространение видов на территории Апеннинского полуострова во время морских изотопных стадий 5–3 Francesco Boshin et al. / Journal of Quaternary Science, 2021 Франческо Бошин (Francesco Boshin) из Центра изучения четвертичного периода совместно с учеными из Италии и Франции исследовал палеолитические стоянки в Южной Италии, относящиеся ко временам ранневюрмского оледенения и последующего межледниковья, когда вымерли неандертальцы и регион заселили кроманьонцы. Ученые отметили, что хорошо датированные контексты свидетельствуют о постоянном пребывании неандертальцев в Италии в течение позднего плейстоцена. Около 45–39 тысяч лет назад их заменили современные люди. Исследователи сфокусировали свое внимание на следующих стоянках: пещеры Санта-Кроче, Кавалло, Оскурушуто и Поццо Куку, расположенные в Апулии на юге Италии. Фаунистические находки среднего палеолита оказались схожими на всех рассмотренных стоянках. Ученые отметили скудное присутствие костей мелкой дичи и птиц, которые, видимо, играли или крайне незначительную роль, или вообще отсутствовали в рационе питания апулийских неандертальцев, предпочитавших охотиться на взрослых или пожилых зубров и лошадей. Стратиграфическая схема пещеры Санта-Кроче Francesco Boshin et al. / Journal of Quaternary Science, 2021 Кроманьонцы достигли Апулии около 45 тысяч лет назад, когда климат и среда обитания оставались такими же, как и у поздних неандертальцев. Они охотились на те же виды животных, однако предпочитали добывать более молодых особей. Предки современных людей также меньше употребляли в пищу кости (следовательно, могли добыть больше мяса), что, вероятно, говорит о различных методах охоты у двух популяций. Выживание неандертальцев в Оскуршуто до 43 тысяч лет назад указывает на возможное сосуществование двух видов в Апулии в течение нескольких сотен или даже тысяч лет, однако никаких доказательств взаимодействия между видами до сих пор не найдено. Археологи заключили, что исчезновение неандертальцев из этого региона не связано с климатическими изменениями. Они предполагают, что современные люди оказались в более выгодном положении из-за лучших стратегий охоты.