«Ты жирная, я посажу тебя на диету»: как отец обращается с Бритни Спирс

Сейчас артистка мечтает навсегда уйти со сцены и никогда больше не работать.

Новые скандальные подробности отношений Бритни Спирс с отцом стали достоянием общественности. Не так давно певица впервые озвучила подробности многолетнего пребывания под гнетом собственного родителя. Оказалось, что отец запрещает ей рожать, заставлял работать и отнимал заработанные деньги.

Суд все услышанное учел, но меру ограничения так и не изменил. Таким образом, всеми делами Бритни по-прежнему распоряжается ее старший родственник.

На днях в прессе появились новые подробности издевательств отца над Бритни. Выяснилось, что мужчина в буквальном смысле изводил собственную дочь.

«Ты толстая, я посажу тебя на диету, чтобы снова привести в форму», — говаривал он.

Кроме прочего, мужчина называл себя именем дочери, гордясь, что является ее опекуном. Джейми Спирс также внушал Бритни, что сыновей от Федерлайна она увидит, только если будет выполнять условия, которые ей выдвигают. Защитить себя юридически Спирс не могла и не может до сих пор: прав у певицы, которая находится под опекой, почти нет.

Помимо того, оказалось, что за сутки до суда Спирс звонила в службы спасения и умоляла приехать к ней. А во вторник, 6 июля, стало известно, что музыкальный менеджер Бритни подал в отставку. С учетом того, что Спирс заявляла, что не вернется на сцену, пока отец управляет ее жизнью, надежды на камбэк практически нет, сообщает NewYorker.

Источник фото: Legion-media