Тепер судді в Україні отримуватимуть 77 387 гривень пенсії

Станом на 1 квітня 2021 року середня пенсія в Україні — 3724 гривень, що на 217 гривень більше, ніж минулого року, передає Прямий.

Про це йдеться на вебпорталі Пенсійного фонду України.

З початку нового року в Україні змінилося нарахування пенсій. Так, суддям підвищили виплати до 77 387 гривень (було 67 961 гривень), військовим — до 6560 гривень (було 5583 гривень), а середня пенсія збільшилася до 3724 гривень (було 3507 гривень).

Варто зазначити, що максимальний розмір пенсій в Україні обмежено десятьма мінімальними. Однак це правило не діє для суддів, виплати яким вираховують взагалі за іншою формулою. Їхня пенсія становить приблизно 80% від зарплати. Усі інші українці можуть претендувати лише на 35% від розрахункового заробітку максимум. Ба більше, розмір цього заробітку значно менший від зарплати.