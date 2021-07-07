 

 
«  
  »

США создадут ядерную крылатую ракету принципиально новой конструкции

Американская компания Raytheon получила контракт на два миллиарда долларов, предполагающий разработку в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США ядерной крылатой ракеты Long-Range Standoff (LRSO), пишет Defense News.

Издание напоминает, что данное оружие получат американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress (действующий) и B-21 Raider (перспективный). Серийное производство LRSO должно стартовать в 2027 году. ВВС планируют приобрести более тысячи таких ракет, дальность которых превысит 2,4 тысячи километров.

Ожидается, что LRSO заменит AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), разработанную еще в 1970-х годах. Издание отмечает, что старое оружие, эффективность которого на фоне появления у противников развитых средств противовоздушной обороны снижается, все сложнее поддерживать.

7 июля, 2021 | Category: Наука, Новости, США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  