Скарлетт Йоханссон опять ждет ребенка

36-летняя Скарлетт Йоханссон снова станет мамой. Актриса ждет ребенка от своего 39-летнего супруга Колина Жоста. О беременности звезды стало известно благодаря инсайдеру, который поделился радостной новостью с изданием Page Six. По его словам, пополнение в семье пары случится уже совсем скоро.

Скарлетт уже скоро должна родить. И я знаю, что они с Колином очень рады,

— сказал он.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Другой источник добавил, что беременность Скарлетт держала в секрете, так что о ней знали только самые близкие пары.

Многие поклонники Йоханссон обратили внимание, что она лично не присутствовала на мероприятиях по продвижению фильма «Черная Вдова», мировая премьера которого состоялась на днях. В фильме она не только исполнила главную роль, но и выступила исполнительным продюсером. Однако звезда выходила на связь по видео, но всегда появлялась в кадре по плечи, так что ее живота видно не было.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились прошлой осенью после трех лет отношений. Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились прошлой осенью после трех лет отношений.

Для актрисы этот брак стал уже третьим, а для комика — первым. От второго мужа, французского журналиста Ромена Дориака, Скарлетт Йоханссон воспитывает шестилетнюю дочь Роуз. Жост станет отцом в первый раз.