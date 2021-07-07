Сиенна Миллер подогрела слухи о романе с миллиардером

Американская актриса Сиенна Миллер подогрела слухи о своем романе с 40-летним миллиардером Арчи Кесвиком. Судя по всему, эффектная блондинка вновь счастлива. Первые снимки Арчи и Сиенны в прессе появились еще месяц назад, но тогда формат отношений мужчины и женщины был не очень понятен: Кесвик и Миллер хоть и держались за руки, но как пара все же не выглядели.

Теперь же стало очевидно, что между актрисой и миллиардером явно есть нечто большее. Сиенна и Арчи вместе появились на Уимблдонском турнире. Специально для этого светского выхода Миллер выбрала комбинезон в полоску, а Кесвик предпочел классический костюм с рубашкой, галстуком и кедами.

На протяжении всего времени мужчина и женщина держались за руки, и Миллер нежно прижималась к своему избраннику.

В Сети выбор актрисы оценили.

«Хороший мужчина, надо брать», «Обожаю Сиенну, она всегда улыбается и искрится», «Рядом с таким мужчиной поверю, что не ради денег, а по любви», «Они же старые друзья, значит, у мужчины (к тому же свободного) к женщине любви нет. А поведение Сиенны понятно. Надо быть круглой дурочкой, чтобы миллиардера упустить», — высказывались в Сети.

Источник фото: Legion-media