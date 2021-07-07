 

 
«  
  »

Селена Гомес создала эротичную линию купальников «Really Fan»

Селена Гомес создала новую линию купальников "Really Fan"

Селена Гомес уже является успешной актрисой, музыкантом и магнатом макияжа, но теперь звезда диснеевских сериалов и телевизионных шоу добавила профессию дизайнера в свое резюме!

28-летняя Селена Гомес только что завершила свое последнее коммерческое предприятие: линию купальников – капсул для La’Mariette, совместную линии с ее близкими друзьями Терезы Мингус и Моргана Брутокао. Звезда диснеевского комедийного сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» выбрала стиль 70-х, выполненный в ярких тонах, который включает в себя линию одежды «Грейси» (названную в честь ее младшей сестры), состоящий из топа саронг и бикини, опубликованный в Instagram.

«Нам было очень весело поиграть с созданием купальных костюмов, потому что Тереза, Морган и я очень любим находиться на отдыхе», – сказала Селена в заявлении, в котором объявляет о начале продаж.

7 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  