Селена Гомес сильно поправилась, но завела новый роман на отдыхе

Минувшие длинные выходные, посвященные Дню независимости США, 28-летняя Селена Гомес провела со своими друзьями. В субботу папарацци засняли звезду с компанией приятелей во время отдыха на яхте в Лос-Анджелесе. Эти фотографии появились в доступе только сегодня.

В самом начале дня на побережье океана было немного прохладно, поэтому Селена хорошенько утеплилась: на кадрах репортеров она позирует в объемной куртке, отделанной овчиной. Через несколько часов распогодилось, и звезда переоделась в купальник и вышла загорать на верхнюю палубу.

Гомес весело проводила время за разговорами с друзьями. В их числе был и 33-летний итало-канадский кинопродюсер Андреа Иерволино, с которым Селена знакома уже несколько лет. Своим появлением на яхте он подогрел слухи о возможном романе с Селеной.

Андреа Иерволино

Несмотря на то что на свежих снимках папарацци Гомес и Иерволино вели себя вполне невинно, поклонники уже не первый год отмечают тесную связь между ними. Селена и Андреа познакомились в 2016 году во время совместной работы над картиной «И проиграли бой». В 2019 году их снова заметили вместе в Италии, куда они ездили компанией отмечать день рождения Селены.

Напомним, что у Селены Гомес не было ярких романов после окончательного расставания с Джастином Бибером в 2018 году. Эти отношения сильно травмировали звезду, о чем она неоднократно рассказывала в интервью. После этого громкого разрыва Гомес перестала посвящать журналистов в подробности своей личной жизни. При этом люди из близкого окружения звезды какое-то время назад отмечали, что она ни с кем не встречается и пока максимально комфортно чувствует себя в одиночестве.