Режиссер рассказал, почему Уилла Смита не хотели снимать в «Дне независимости»

Фантастический блокбастер «День независимости» отметил 25-летний юбилей. В честь события режиссер Роланд Эммерих и сценарист Дин Девлин признались Hollywood Reporter, что продюсеры не хотели, чтобы главную роль играл Уилл Смит, свои соображения кинобоссы оправдывали тем, что якобы за границей не пойдут на фильм с темнокожим актером.

«Нам сказали: «Возьмете черного парня — убьете фильм, завалив международные сборы». Разразилась битва между командой проекта и продюсерами, Роланд до последнего отстаивал Смита», — рассказал Девлин.

Расистские предубеждения показали свою полную несостоятельность — фильм стал одним из самых кассовых проектов 1990-х годов, собрав в мировом прокате более 800 млн долларов, а Смит стал любимчиком зрителей во всем мире.

Добавим, что в начале нулевых с расизмом столкнулась и супруга актера Джада Пинкетт Смит, которую чуть не убили на рок-концерте неонацисты.