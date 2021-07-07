 

 
«  
  »

Регина Тодоренко рассказала о сложностях работы в «Орле и решке»

Блогерша и ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время работы на проекте. Историю об этом она опубликовала в сторис Instagram.

Тодоренко сообщила, что «ничего не ожидала», когда пришла на кастинг в «Орел и решку». «Я думала: я недостаточно профессиональна, я недостаточно хороша», — призналась ведущая. Тем не менее ей удалось попасть в проект.

«И несмотря на то, что было дико сложно, я в первый раз в жизни почувствовала себя на своем месте. Когда нужно быть здесь и сейчас. Когда ты получаешь удовольствие от каждой минуты на работе, даже в сложные моменты», — рассказала Тодоренко.

Ведущая добавила, что сталкивалась с определенными трудностями и во время съемок. В частности, она отметила, что возможность сходить в душ — это роскошь для «Орла и решки». Кроме того, по словам Тодоренко, часто ей приходится мыть голову в раковине, предварительно нагрев воду в чайнике.

7 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  