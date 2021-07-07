Разумков дозволив почати збір підписів депутатів за імпічмент Зеленського



Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дозволив апарату парламенту видати підписні листи партії ОПЗЖ для збору підписів депутатів за імпічмент для президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко, передає “Думка”.

“Разумков дав команду апарату ВР видати ОПЗЖ підписні листи для збору підписів нардепів про імпічмент Володимира Зеленського. Зеленському це дуже не сподобалося”, – повідомив Гончаренко.

У свою чергу політолог Тарас Березовець заявив, що такий крок з боку Разумкова є підлим щодо Зеленського, який прийшов у владу на рейтингу глави держави.

“Ну то що Разумков з Зеленським не по любові, а за розрахунком, було відомо з самого початку. Інша справа, що для людини без імені щодо Зеленського, який на своєму рейтингу привів у владу всю зграю, дії Разумкова дуже підлі”, – зазначив Березовець.

https://www.dymka.com.ua/polityka/razumkov-dozvoliv-pochati-zbir-pidpisiv-deputativ-za-impichment-zelenskogo-goncharenko/