Пентагон показал первые фото нового бомбардировщика-невидимки

ВВС США опубликовали новую визуализацию перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. У самолета изменилась конфигурация окон: с левой стороны кабины пилота появилось еще одно окно, узкое и дугообразное. B-21 Raider изображен на фоне базы «Эдвардс», где пройдут его первые летные испытания.

Northrop Grumman с 2015 года разрабатывает B-21 на замену устаревающим бомбардировщикам B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. В 2017 компания завершила эскизное проектирование самолета, а в 2019 приступила к сборке первого летного образца. Первый полет перспективного бомбардировщика был запланирован на декабрь 2021 года, но его перенесли на середину 2022. Американские военные собираются взять B-21 на вооружение в середине 2020-х годов и через несколько лет сертифицировать бомбардировщик для перевозки и применения ядерного оружия. Всего Пентагон собирается закупить не менее ста таких самолетов.

Перспективный бомбардировщик проектируют по схеме «летающее крыло» с применением технологий малозаметности. Его точный размер не раскрывается, но военные говорят, что он будет больше палубного беспилотника проекта UCLASS и меньше стратегического бомбардировщика B-2. Длин и размах крыла первого — 11,6 и 18,9 метра, а второго — 21 и 52,4 метра.

ВВС США опубликовали новую визуализацию B-21 Raider 6 июля. B-21 Raider изображен на фоне базы «Эдвардс», где пройдут его первые летные испытания. Это третье официальное изображение перспективного бомбардировщика. По сравнению с двумя предыдущими у самолета изменилась конфигурация окон: с левой стороны кабины пилота появилось еще одно. Оно узкое и дугообразное. The Drive предполагает, что справа будет такое же. Если это действительно так, по конфигурации окон B-21 будет похож B-2. Последний тоже проектировала Northrop Grumman. Зачем нужны эти окна и чем объясняется их форма, неясно. Они будут ниже поля зрения пилота.